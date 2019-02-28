Икарди решил остаться в Интере

Аргентинский футболист не собирается покидать команду.

Форвард миланского Интера Мауро Икарди поделился мыслями о своем будущем.

“Настоящая любовь проявляется во время самых трудных моментов. Поэтому я решил остаться в Интере, и с Интером“, - написал Икарди на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Серии А Икарди сыграл за Интер 20 матчей, забил девять голов и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Икарди отказался подписывать с Интером новый контракт.