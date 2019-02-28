Икарди решил остаться в Интере
Аргентинский футболист не собирается покидать команду.
Форвард миланского Интера Мауро Икарди поделился мыслями о своем будущем.
“Настоящая любовь проявляется во время самых трудных моментов. Поэтому я решил остаться в Интере, и с Интером“, - написал Икарди на своей странице в Instagram.
В этом сезоне Серии А Икарди сыграл за Интер 20 матчей, забил девять голов и отдал два голевых паса.
Ранее сообщалось, что Икарди отказался подписывать с Интером новый контракт.
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