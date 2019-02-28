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Икарди решил остаться в Интере

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Аргентинский футболист не собирается покидать команду.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Форвард миланского Интера Мауро Икарди поделился мыслями о своем будущем.

“Настоящая любовь проявляется во время самых трудных моментов. Поэтому я решил остаться в Интере, и с Интером“, - написал Икарди на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏 #MI9

Допис, поширений Mauro Icardi - MI9 (@mauroicardi)

В этом сезоне Серии А Икарди сыграл за Интер 20 матчей, забил девять голов и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Икарди отказался подписывать с Интером новый контракт.

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Теги: футбол, Интер, Мауро Икарди
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Источник: www.instagram.com

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