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Роналду избежал серьезной травмы, но пропустит ближайший матч против Наполи

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Португальский форвард получил повреждение голеностопа.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду из-за повреждения голеностопа пропустит предстоящий матч 26-го тура чемпионата Италии против Наполи, который состоится в воскресенье, 3-го марта.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, травма португальца не носит серьезного характера и он успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико, которая состоится 12-го марта в Турине. 

Отметим, что в Серии А Ювентус занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. А вот в еврокубковом турнире дела у туринцев хуже - первый матч на выезде они проиграли со счетом 2:0.

Напомним, форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил повреждение лодыжки в матче 25-го тура чемпионата Италии против Болоньи (1:0).

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, Наполи, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, травма
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