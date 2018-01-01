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У Роналду может быть обнаружена серьезная травма лодыжки

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Португальцу необходимо пройти медицинское обследование.
Криштиану Роналду (по центру)
Криштиану Роналду (по центру)
Getty Images

В победном для туринского Ювентуса матче 25-го тура итальянской Серии А против Болоньи (0:1) произошел инцидент, в результате которого пострадал Криштиану Роналду.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии попал в неприятное столкновении с игроком Болоньи, но тем не менее смог доиграть матч до конца.

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Однако, как сообщает портал Goal в своем твиттер-аккаунте, теперь Роналду предстоит пройти медицинское обследование на предмет наличия повреждения лодыжки.

В случае, если опасения врачей подтвердятся, португалец может выбыть на продолжительный срок, однако достоверная информация будет известна после завершения обследования.

Напомним, что туринскому Ювентусу вскоре предстоит ответный матч против мадридского Атлетико в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом поединке "старая сеньора" всухую уступила "матрасникам".

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, травма, футбол
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