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Рома заинтересована в приобретении украинского хавбека

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Руслан Малиновский попал в список трансферных целей римского клуба.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Итальянская Рома попытается осуществить трансфер полузащитника Генка Руслана Малиновского в летнее межсезонье. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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По информации источника, спортивный директор “волков“ Рамон Родригес Мончи включил украинца в список желаемых приобретений на летнее трансферное окно.

Утверждается, что Мончи лично контактирует с игроком и его агентом. Рома хотела подписать Малиновского еще зимой, однако тогда сторонам не удалось достичь договоренности.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел за Генк 39 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее стало известно, что римский клуб может возглавить нынешний наставник Челси Мау3рицио Сарри.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, Рома, трансферы, футбол
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