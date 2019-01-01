Икарди отказался подписывать с Интером новый контракт

Аргентинец не планирует продолжать карьеру в миланском клубе.

Форвард Интера Мауро Икарди отказал Интеру в продлении соглашения.

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Как сообщает Tuttosport, “нерадзурри“ предложили 26-летнему аргентинцу зарплату в размере 7 миллионов евро в год, а также различные бонусы, однако футболист не захотел подписывать новый контракт.

Нынешнее соглашение Икарди с Интером рассчитано до лета 2021-го года.

В текущем сезоне аргентинец отыграл 28 матчей за миланский клуб, в которых забил 15 голов и совершил 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сразу четыре клуба заинтересованы в приобретении лидера Интера Мауро Икарди.