Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер подготовил специальный комплект экипировки на матч против Милана

Комментариев: 0
Футболки воссоздают 10 самых популярных форм клуба.
Игроки Интера выйдут в специальных футболках на матч с Миланом
Игроки Интера выйдут в специальных футболках на матч с Миланом
Getty Images

Интер совместно с компанией Nike подготовил особую форму на принципиальное дерби с Миланом.

Читай также: Арбитра, назначившего спорный пенальти в ворота Интера, отстранили от работы

Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка создана на основе десяти самых популярных форм клуба, которые Nike сделал за 20 лет сотрудничества с Интером.

Форма, созданная в честь юбилейной даты сотрудничества, будет использована на матче 28-го тура Серии А против Милана, который состоится 17-го марта на Сан-Сиро.

Отметим, что по итогам 25-ти туров Интер занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 47 очков.

Ранее сообщалось, что четыре европейских клуба заинтересованы в покупке лидера Интера Мауро Икарди.

Поделись:
Теги: Интер, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, экипировка, Nike
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь