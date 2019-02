Интер подготовил специальный комплект экипировки на матч против Милана

Интер совместно с компанией Nike подготовил особую форму на принципиальное дерби с Миланом.

Читай также: Арбитра, назначившего спорный пенальти в ворота Интера, отстранили от работы

Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка создана на основе десяти самых популярных форм клуба, которые Nike сделал за 20 лет сотрудничества с Интером.

Форма, созданная в честь юбилейной даты сотрудничества, будет использована на матче 28-го тура Серии А против Милана, который состоится 17-го марта на Сан-Сиро.

👕 | Inter and @nikefootball are pleased to present a special shirt to celebrate 20 years of partnership ⚫🔵



It will be worn during the #DerbyMilano on 17 March 🏟



👉 https://t.co/rTD3ZuFxwr #FCIM pic.twitter.com/QuyOpZtGHb