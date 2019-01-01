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Ювентус хочет заполучит молодого таланта Ромы

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Николо Дзаньоло заинтересовал руководство "старой сеньоры".
Николо Дзаньоло
Николо Дзаньоло
Getty Images

Туринский Ювентус заинтересован в приобретении полузащитника Ромы Николо Дзаньоло. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, молодой хавбек впечатлил представителей туринского клуба своей игрой в этом сезоне, и спортивный директор “старой сеньоры“ Фабио Паратичи вступил в переговоры с агентом игрока.

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Утверждается, что Рома не готова отпустить 19-летнего игрока дешевле, чем за 50 миллионов евро. В то же время, “волки“ рассчитывают сохранить Дзаньоло и готовятся предложить ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

В текущем сезоне полузащитник провел за римский клуб 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рома желает видеть на посту главного тренера Маурицио Сарри.

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Теги: Николо Дзаньоло, Рома, Ювентус, Серия А, трансферы, футбол
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