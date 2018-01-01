СМИ: Интер и Милан заинтересованы в подписании экс-игрока Шахтера

Виллиан может перебраться в один из клубов Серии А.

Вингер лондонского Челси Виллиан может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

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Как сообщает портал Calciomercato, 30-летний бразилец находится в сфере интересов Интера и Милана. Утверждается, что оба миланских видят в хавбеке усиление атакующей линии.

По информации источника, Челси не рассчитывает на Виллана как на игрока основного состава и собираются сделать ставку на воспитанника клуба Каллума Хадсона-Одои.

В текущем сезоне Виллиан провел 24 матча за “синих“ в АПЛ, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами. Контракт бразильца с Челси действителен до лета 2020 года.

Напомним, под конец зимнего трансферного окна Виллиана хотел заполучить ПСЖ, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.