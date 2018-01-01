Экс-супруг Ванды Нары прокомментировал ее работу в качестве агента Икарди

Девушка бросила Макси Лопеса ради его товарища по сборной Аргентины Мауро Икарди.

Аргентинский футболист Макси Лопес высказался относительно конфликта игрока Интера Мауро Икарди с руководством клуба, который создала его супруга и агент Ванда Нара.

Отметим, что Ванда Нара в прошлом была замужем за Лопесом, но покинула его в 2013-м году, закрутив роман с другим аргентинцем Мауро Икарди. Девушка забрала троих сыновей, которых родила от Макси - Бенедикто, Валентино и Константино. Сейчас их воспитывает Икарди вместе с детьми, которых Ванда родила уже от него.

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“Ванда слишком болтлива для Италии. Там с руководством гораздо сложнее договориться, чем в Аргентине. Это другая страна. Я думаю, что Интеру просто надоела Ванда и ее стиль работы, да и Икарди сейчас не играет на прежнем уровне.

Хороший агент должен знать, когда нужно говорить, а когда стоит промолчать. Считаю, что Икарди нужен именно такой представитель, а не Ванда. В прошлом она и мне предлагала быть моим агентом, но я был против. Работа должна быть отделена от семьи.

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У меня сложные отношения с Вандой. Долгое время мы контактировали только при помощи адвокатов. Сейчас я почти не общаюсь с детьми из-за нее, а видел их в последний раз в декабре. Ванда и Мауро подходят друг другу, у них одинаковое отношение к жизни, и с ними невозможно общаться“, - приводит слова Лопеса Football Italia со ссылкой на Radio La 990.

Ранее сообщалось, что, судя по всему, история повторяется - Ванда Нара изменяет Мауро Икарди с его партнером по Интеру. Позже стало известно, что Нара сожгла совместные фотографии с Икарди, породив слухи о разводе.

Вашему вниманию также фотогалерея Ванды Нары, которая в скором времени, вероятно, бросит Мауро.