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Защитник Атлетико может перейти в Интер

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Информацию подтвердил генеральный директор миланского клуба.
Диего Годин
Диего Годин
Getty Images

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин может продолжить карьеру в миланском Интере, сообщает Sky Sports.

По словам генерального директора "нерадзурри" Джузеппе Маротты, клуб значительно продвинулся в переговорах по игроку и в ближайшее время о переходе может быть объявлено официально:

“Было приятно увидеть, что Годин забил Ювентусу. Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.

Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе“, - сказал Маротта.

Напомним, что соглашение Година с Атлетико истекает по окончании сезона и он достанется Интеру в качестве свободного агента.

В этом сезоне он провел 27 игр, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

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Теги: футбол, Диего Годин, Атлетико, Интер
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Источник: www.skysports.com

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Комментариев (1)
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    22.02.2019, 12:08
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