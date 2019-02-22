Защитник Атлетико может перейти в Интер

Информацию подтвердил генеральный директор миланского клуба.

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин может продолжить карьеру в миланском Интере, сообщает Sky Sports.

По словам генерального директора "нерадзурри" Джузеппе Маротты, клуб значительно продвинулся в переговорах по игроку и в ближайшее время о переходе может быть объявлено официально:

“Было приятно увидеть, что Годин забил Ювентусу. Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.

Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе“, - сказал Маротта.

Напомним, что соглашение Година с Атлетико истекает по окончании сезона и он достанется Интеру в качестве свободного агента.

В этом сезоне он провел 27 игр, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.