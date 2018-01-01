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СМИ: Икарди хотят заполучить четыре клуба

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Гранды европейского футбола "открывают охоту" на аргентинца.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий миланского Интера Мауро Икарди находится в сфере интересов четырех европейских топ-клубов. Об этом сообщает портал Sport Mediaset.

Согласно информации источника, в приобретении 26-летнего форварда заинтересованы Челси, Реал, Ювентус и Наполи.

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Действующий контракт Икарди с миланским клубом истекает летом 2021 года. Интер же намерен выручить с продажи своей скандальной звезды не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что Мауро Икарди был лишен статуса капитана Интера и не был заявлен на матч “нерадзурри“ с венским Рапидом. После этого зародилась масса трансферных слухов, в том числе и о достигнутой договоренности аргентинца с Ювентусом.

Миланский Интер, в свою очередь, все же попытается сохранить звездного нападающего, предложив ему улучшенные финансовые условия.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, Ювентус, Реал, Челси, Наполи, трансферы, футбол
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