СМИ: Икарди хотят заполучить четыре клуба
Нападающий миланского Интера Мауро Икарди находится в сфере интересов четырех европейских топ-клубов. Об этом сообщает портал Sport Mediaset.
Согласно информации источника, в приобретении 26-летнего форварда заинтересованы Челси, Реал, Ювентус и Наполи.
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Действующий контракт Икарди с миланским клубом истекает летом 2021 года. Интер же намерен выручить с продажи своей скандальной звезды не менее 100 миллионов евро.
Напомним, что Мауро Икарди был лишен статуса капитана Интера и не был заявлен на матч “нерадзурри“ с венским Рапидом. После этого зародилась масса трансферных слухов, в том числе и о достигнутой договоренности аргентинца с Ювентусом.
Миланский Интер, в свою очередь, все же попытается сохранить звездного нападающего, предложив ему улучшенные финансовые условия.
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