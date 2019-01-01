Рома предложила Сарри должность главного тренера

Итальянец может вернуться в родную Серию А.

Руководство итальянской Ромы ведет переговоры с нынешним главным тренером лондонского Челси Маурицио Сарри. Об этом сообщает издание La Repubblica.

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Боссы римского клуба находятся в поисках замены для Эусебио Ди Франческо, результаты под руководством которого клуб не удовлетворяют. На данный момент итальянский наставник лондонцев является приоритетным вариантом для “волков“.

Утверждается, что помощник президента Ромы Джеймса Палотты встретился с Сарри в Лондоне и обсудил потенциальные условия сотрудничества со следующего сезона.

На данный момент Челси под руководством итальянца занимает шестое место в английской Премьер-лиге. Также команда вылетела из Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что в Челси всерьез рассматривают вариант отставки Маурицио Сарри. По информации СМИ, главным претендентом на его место является Зинедин Зидан.