Уже через месяц Сами Хедира сможет приступить к тренировкам.

Полузащитник туринского Ювентуса Сами Хедира перенес серьезную операцию на сердце.

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Как сообщает пресс-служба клуба, у 31-летнего хавбека были проблемы с сердцем, в результате чего ему пришлось провести операцию по удалению аритмогенного очага предсердия.

Операция прошла успешно и уже через месяц немец сможет вернуться к тренировкам.

Отметим, что в текущем сезоне из-за различных травм Хедира отыграл лишь 9 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и совершил 2 ассиста, при чем свой последний гол Хедира забил не так давно - 11 февраля в ворота Сассуоло. Ювентус выиграл этот матч со счетом 3:0.

Напомним, в среду, 20-го февраля, Ювентусу предстоит сыграть на выезде с мадридским Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Узнать, где смотреть это противостояние в прямом эфире можно здесь.

Стоит сказать, что букмекеры отдают минимальное предпочтение в этой встрече туринскому клубу. Ознакомиться с коэффициентами можно в нашем материале.