Миланский клуб ведет с Барселоной переговоры по трансферу хорвата.

Миланский Интер близок к достижению договоренности с каталонской Барселоной по трансферу полузащитника Ивана Ракитича. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, генеральный директор “нерадзурри“ Белле Маротта и спортивный директор клуба Пьеро Осилио встретились с руководством Барселоны и обсудили возможность трансфера хавбека.

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Утверждается, что Интер готов предложить каталонцам за Ракитича 40 млн евро, в то время как “сине-гранатовые“ планируют выручить с продажи хорвата не менее 45 миллионов.

Тем не менее, ожидается, что стороны достигнут компромисса и сделка состоится уже в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ракитич провел за Барселону 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее стало известно, что сам полузащитник выразил желание перебраться в стан миланского клуба.