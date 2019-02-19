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Интер попытается сохранить Икарди

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Руководство клуба предложит аргентинцу улучшенный контракт.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Миланский Интер в скором времени предложит экс-капитану команды Мауро Икарди новый контракт с увеличенной заработной платой. Об этом сообщает издание Calciomercato.

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По информации источника, миланский клуб все еще рассчитывает сохранить аргентинского нападающего и предложит ему новое соглашение до 2024 года с улучшенными финансовыми условиями.

Текущий контракт Икарди с Интером действителен до 2021 года.

Напомним, что Мауро Икарди был лишен статуса капитана в миланском Интере и не был включен в заявку “нерадзурри“ на матч Лиги Европы против Рапида.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинец достиг предварительной договоренности о переходе в туринский Ювентус.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, Серия А, футбол
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