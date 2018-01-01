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Горячая Ванда Нара, которая в скором времени разведется с Икарди

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Жена и агент лидера Интера Мауро Икарди породила слухи о грядущем разводе.

Ванда Нара
Ванда Нара
instagram.com/wanda_icardi/

Ванда Нара - футбольный агент и супруга лидера Интера Мауро Икарди. В последнее появилось немало скандальных новостей из жизни футболиста и его супруги.

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Так, стало известно, что Ванда изменяет мужу с игроком Интера Марцело Брозовичем. После этого сообщалось, что в машину девушки неизвестный бросил камень, а сама Ванда и вовсе спалила фотографии с Икарди в камине, чем породила слухи о разводе.

Мы собрали лучшие фото Ванды Нары, которая в скором времени может стать свободной девушкой:

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди поссорился с младшей сестрой из-за Ванды.

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Теги: Мауро Икарди, Ванда Нара, Интер, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, девушка, фото
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