Горячая Ванда Нара, которая в скором времени разведется с Икарди

Жена и агент лидера Интера Мауро Икарди породила слухи о грядущем разводе.

Ванда Нара instagram.com/wanda_icardi/

Ванда Нара - футбольный агент и супруга лидера Интера Мауро Икарди. В последнее появилось немало скандальных новостей из жизни футболиста и его супруги.

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Так, стало известно, что Ванда изменяет мужу с игроком Интера Марцело Брозовичем. После этого сообщалось, что в машину девушки неизвестный бросил камень, а сама Ванда и вовсе спалила фотографии с Икарди в камине, чем породила слухи о разводе.

Мы собрали лучшие фото Ванды Нары, которая в скором времени может стать свободной девушкой:

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди поссорился с младшей сестрой из-за Ванды.