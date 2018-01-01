Ситуация накаляется: Жена Икарди сожгла совместные фото с мужем
В последнее время в жизни лидера Интера Мауро Икарди не все гладко, причем как в профессиональном плане, так и в личном.
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Апогеем всех неприятностей футболиста стал неоднозначный поступок его супруги Ванды Нары, который породил слухи о скором разводе. Как сообщает Calciomercato, жена и агент Икарди сожгла в камине фотографии с ним.
Сама Ванда пока ситуации никак не прокомментировала.
Nuova storia di #WandaNara: brucia due foto con lei e #Icardi pic.twitter.com/0A8tlurevO— calciomercato.com (@cmdotcom) 18 февраля 2019 г.
Напомним, в качестве агента Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не подпишет новый контракт с клубом, если ему не поднимут зарплату. После этого Икарди лишили капитанской повязки, а неизвестный фанат бросил в машину девушки камень.
Кроме того, из-за своей жены футболист поссорился с младшей сестрой. Также сообщалось, что недавно Икарди узнал об измене Ванды с его партнером по команде.
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