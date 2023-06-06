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Дибала: Роналду - нормальный спокойный парень, как мы все

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Также игрок Ювентуса сравнил Криштину Роналду с Лионелем Месси.
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может похвастаться не только тем, что занимает одну из лидирующих позиций в туринском клубе, но и тем, что за свою карьеру ему довелось сыграть сразу с двумя лучшими футболистами в мире.

В составе сборной Аргентины Дибала играет вместе с лидером Барселоны Лионелем Месси, а в итальянском клубе партнером футболиста является Криштиану Роналду.

“Мне довелось играть с Лионелем Месси, теперь я играю с Криштиану Роналду. Мало кому выпадает такая возможность. Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших.

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Роналду нормальный спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока.

Я сравниваю его с Лео Месси, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся игрока. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами“, - приводи слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Дибала и Роналду и впрямь очень близки. В недавнем матче Ювентуса против Фрозиноне Пауло отметился голом и отпраздновал его в стиле Роналду.

Пауло Дибала празднует гол
Пауло Дибала празднует гол
Getty Images

Сам португалец через время также забил гол в этом поединке, и уже скопировал празднование Дибалы.

Криштиану Роналду и Пауло Дибала
Криштиану Роналду и Пауло Дибала
Getty Images

Напомним, Ювентус обыграл Фрозиноне со счетом 3:0, а Криштиану Роналду в этом матче повторил собственный рекорд.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус - Фрозиноне.

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Теги: Пауло Дибала, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, Лионель Месси, сборная Аргентины, футбол
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