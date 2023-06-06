Недвед: Роналду - больше, чем игрок

Легенда Ювентуса доволен тем, как звездный португалец влился в команду.

Экс-игрок туринского Ювентуса, а ныне вице-президент “старой сеньоры“ Павел Недвед выразил восхищение игорй Криштиану Роналду после перехода в туринский клуб.

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“Роналду? С его приходом мы заметно прибавили в характере. Ювентус всегда отличался сильным характером и боевым духом, но Криштиану привнес в команду что-то новое. Игроки стали увереннее.

Роналду превзошел наши ожидания. Мы знали его как выдающегося футболиста, но теперь мы впечатлены и его человеческими качествами, его характером. Криштиану - больше, чем игрок“, - цитирует Недведа портал The Telegraph.

Напомним, что в минувший уикенд Ювентус на своем поле уверенно обыграл Фрозиноне, а Криштиану Роналду в том матче повторил собственный рекорд.