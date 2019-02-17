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Икарди нагрубил младшей сестре из-за слов о его супруге Ванде Наре

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Мауро Икарди публично нахамил своей сестре Иване из-за ее постов о супруге футболиста Ванде Наре.
Мауро Икарди и Ванда Нара
Мауро Икарди и Ванда Нара
Getty Images

Ивана Икарди, сестра лидера Интера Мауро Икарди, на своей страничке в Twitter опубликовала несколько постов, в которых высказалась по поводу супруги брата Ванды Нары.

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В частности, девушка обвинила Нару в алчности и выразила мнение, что она относится к Мауро не как к мужу, а как к своему бизнес-проекту, ставя в приоритете свои обязанности футбольного агента, а не жены.

Ивана отметила, что ей небезразлична жизнь Икарди и его счастье, и заявила, что хочет, чтобы "ее брат вернулся". На этот комментарий решился ответить сам Икарди, публично нахамив младшей сестре.

"Этого не случится, я не вернусь. Почему бы тебе не потратить свободное время на работу? Такой стратегией ты ничего не добьешься. И поинтересуйся жизнью своих остальных шести братьев, а то я не заметил, чтобы ты писала о них. Чао", - написал Икарди.

Отметим, что именно из-за Ванды Интер никак не может договорится с Икарди о продлении контракта. В этой ситуации девушку видят и фанаты клуба - накануне в машину Нары неизвестный бросил камень.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди узнал о романе своей супруги Ванды Нары с игроком Интера Марцело Брозовичем.

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Теги: Мауро Икарди, Ванда Нара, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, семья, конфликт
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гость  (аноним)  17.02.2019, 14:49
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Вот это НОВОСТЬ!!!! Браво, бигмир!!!!!!!!!!!!!!!! Я вчера на собаку крикнул - про меня напиши........
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