Икарди достиг договоренности с Ювентусом

Аргентинский нападающий летом покинет клуб из Милана.

Мауро Икарди может заиграть в Ювентусе Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

Как утверждает итальянский журналист Валер де Маджио, 25-летний аргентинец уже заключил предварительное соглашение с Ювентусом.

“Думаю, Интер знает, что у Икарди уже есть соглашение с Ювентусом“ - приводит слова де Маджио Sky Sports.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что мадридский Атлетико проявляет интерес к Икарди.

Отметим, в контракте Икарди с Интером прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро. На данный момент миланский клуб пытается продлить соглашение с футболистом и увеличить клаусулу до 160 миллионов. В этом сезоне Икарди сыграл за Интер 27 матчей и забил 15 голов.