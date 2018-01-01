Икарди достиг договоренности с Ювентусом
Аргентинский нападающий летом покинет клуб из Милана.
Нападающий Интера Мауро Икарди определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.
Как утверждает итальянский журналист Валер де Маджио, 25-летний аргентинец уже заключил предварительное соглашение с Ювентусом.
“Думаю, Интер знает, что у Икарди уже есть соглашение с Ювентусом“ - приводит слова де Маджио Sky Sports.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что мадридский Атлетико проявляет интерес к Икарди.
Отметим, в контракте Икарди с Интером прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро. На данный момент миланский клуб пытается продлить соглашение с футболистом и увеличить клаусулу до 160 миллионов. В этом сезоне Икарди сыграл за Интер 27 матчей и забил 15 голов.
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