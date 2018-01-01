Неизвестный напал на автомобиль жены Икарди, в котором также были дети футболиста

Неприятный инцидент произошел около стадиона миланского клуба.

Неприятный инцидент произошел в Милане около домашнего стадиона Интера Сан Сиро (Джузеппе Меацца).

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Как сообщает Football Italia, неизвестный напал на автомобиль супруги Мауро Икарди Ванды Нары. Девушка проезжала мимо стадиона, когда в ее машину бросили камень. Инцидент произошел сегодня, 16-го февраля.

Источник сообщает, что в машине помимо Ванды также были дети футболиста. К счастью, никто не пострадал. Предположительно, нападение совершил один из фанатов "нерадзурри", который винит Нару в том, что Икарди никак не подпишет новый контракт с Интером.

Ранее сообщалось, что жена Икарди Ванда Нара изменяет футболисту с его партнером по команде.