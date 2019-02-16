Скандал в семье Икарди: Жена футболиста изменяет ему с партнером по команде

Ванда Нара завела интрижку с Марцело Брозовичем, и об этом узнал Икарди.

В семье звездного игрока Интера Мауро Икарди назревает громкий скандал - футболист узнал об измене своей супруги Ванды Нары.

Как сообщает Сoronamagazine, Нара закрутила роман с полузащитником Интера Марцело Брозовичем в 2018 году. Она отправляла хорвату интимные фотографии и неоднократно встречалась с ним втайне от мужа.

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Икарди заподозрил неладное и все же узнал об измене жены, после чего набросился на партнера по команде. Этот инцидент увидел другой хорватский игрок Интера Иван Перишич, который решил защитить своего соотечественника и напасть на Икарди исподтишка, однако неизвестно, осуществил ли он задуманное.

Стоит отметить, что Ванда также является футбольным агентом Икарди, что в последнее время привело с серьезным конфликтам футболиста с Интером. Нара требует для мужа более высокой зарплаты и заявляет, что если условия не будут выполнены, то Мауро покинет клуб.

В итоге аргентинца лишили капитанской повязки, и хотя Интер в своем заявлении не связывает это решение с проблемами по контракту, очевидно, что эта ситуация сыграла существенную роль.

В случае, если Икарди все же расстанется с Вандой, то ему также придется искать нового агента. Источник утверждает, что основной кандидатурой является скандальный агент Мино Райола.

Напомним, недавно Мауро Икарди сделал роскошный подарок Ванде Наре на день рождения - футболист презентовал возлюбленной автомобиль за 200 тысяч евро.

А сам Марцело Брозович до скандала о его связи с Вандой получил от Икарди шикарные часы Rolex.