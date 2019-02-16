Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скандал в семье Икарди: Жена футболиста изменяет ему с партнером по команде

Комментариев: 1
Ванда Нара завела интрижку с Марцело Брозовичем, и об этом узнал Икарди.
Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара
Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара
instagram.com/mauroicardi/

В семье звездного игрока Интера Мауро Икарди назревает громкий скандал - футболист узнал об измене своей супруги Ванды Нары.

Как сообщает Сoronamagazine, Нара закрутила роман с полузащитником Интера Марцело Брозовичем в 2018 году. Она отправляла хорвату интимные фотографии и неоднократно встречалась с ним втайне от мужа.

Читай также: Форвард ПСЖ не пожалел денег, чтобы выгнать свою бывшую девушку с телешоу

Икарди заподозрил неладное и все же узнал об измене жены, после чего набросился на партнера по команде. Этот инцидент увидел другой хорватский игрок Интера Иван Перишич, который решил защитить своего соотечественника и напасть на Икарди исподтишка, однако неизвестно, осуществил ли он задуманное.

Стоит отметить, что Ванда также является футбольным агентом Икарди, что в последнее время привело с серьезным конфликтам футболиста с Интером. Нара требует для мужа более высокой зарплаты и заявляет, что если условия не будут выполнены, то Мауро покинет клуб.

В итоге аргентинца лишили капитанской повязки, и хотя Интер в своем заявлении не связывает это решение с проблемами по контракту, очевидно, что эта ситуация сыграла существенную роль.

В случае, если Икарди все же расстанется с Вандой, то ему также придется искать нового агента. Источник утверждает, что основной кандидатурой является скандальный агент Мино Райола.

Напомним, недавно Мауро Икарди сделал роскошный подарок Ванде Наре на день рождения - футболист презентовал возлюбленной автомобиль за 200 тысяч евро.

А сам Марцело Брозович до скандала о его связи с Вандой получил от Икарди шикарные часы Rolex.

Поделись:
Теги: Мауро Икарди, Ванда Нара, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, измена, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  16.02.2019, 14:19
Оценка:  0
гость
И конечно же во всем виноват муж.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь