Восходящая звезда Ромы сделал замечание красавице маме за публикации в Instagram

19-летний Николо Дзаньоло попросил свою мать перестать публиковать селфи.

Молодой нападающий римской Ромы Николо Дзаньоло попал в обсуждение СМИ после двух забитых голов в ворота Порту в рамках Лиги чемпионов.

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После этого 19-футболист решил поговорить со своей матерью Франчесой Костой по поводу ее публикаций в социальной сети Instagram. 41-летняя Франческа достаточно популярна в Сети - на ее аккаунт подписано более 185 тысяч человек.

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Мать футболиста постоянно публикует селфи, которые вызвали недовольство молодого Николо. “Перестань, мам. Заканчивай с этими фотографиями. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе 40 лет!“, - приводит слова Дзаньоло Corriere della Sera.

Напомним, Рома на своем поле обыграла Порту со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.