Ювентус - Фрозиноне 3:0 видео голов и обзор матча Серии А

Туринцы без проблем разобрались с гостями в очередном матче чемпионата Италии.

Криштиану Роналду радуется забитому голу Getty Images

Ювентус на своем поле разобрался с Фрозиноне в рамках 24-го тура Серии А, забив три безответных гола в ворота соперника.

Туринцы выиграли уже 21-й матч из 24-х в текущем сезоне (3 сыграли вничью), а лидер команды Криштиану Роналду в третьем матче подряд сделал гол+пас, повторив собственный рекорд.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Фрозиноне:

Ювентус - Фрозиноне 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Ювентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини (Касерес, 70), Де Шильо - Хедира (Пьянич, 81), Бентанкур, Джан - Дибала, Манджукич, Роналду (Бернардески, 64)

Фрозиноне: Спортьелло - Голданига, Саламон, Капуано - Дзампано (Паганини, 83), Чибса (Гори, 78), Вивьяни, Кассата, Молинаро - Чано, Чофани (Пинамонти, 58)

Предупреждения: Джан, Канселу - Саламон, Молинаро, Кассата