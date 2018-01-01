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Ювентус - Фрозиноне 3:0 видео голов и обзор матча Серии А

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Туринцы без проблем разобрались с гостями в очередном матче чемпионата Италии.

Криштиану Роналду радуется забитому голу
Криштиану Роналду радуется забитому голу
Getty Images

Ювентус на своем поле разобрался с Фрозиноне в рамках 24-го тура Серии А, забив три безответных гола в ворота соперника.

Туринцы выиграли уже 21-й матч из 24-х в текущем сезоне (3 сыграли вничью), а лидер команды Криштиану Роналду в третьем матче подряд сделал гол+пас, повторив собственный рекорд.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Фрозиноне:

Ювентус - Фрозиноне 3:0
Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Ювентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини (Касерес, 70), Де Шильо - Хедира (Пьянич, 81), Бентанкур, Джан - Дибала, Манджукич, Роналду (Бернардески, 64)

Фрозиноне: Спортьелло - Голданига, Саламон, Капуано - Дзампано (Паганини, 83), Чибса (Гори, 78), Вивьяни, Кассата, Молинаро - Чано, Чофани (Пинамонти, 58)

Предупреждения: Джан, Канселу - Саламон, Молинаро, Кассата

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Теги: Ювентус, Фрозиноне, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, видео голов, обзор матча
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