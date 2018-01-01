Ювентус - Фрозиноне 3:0 видео голов и обзор матча Серии А
Ювентус на своем поле разобрался с Фрозиноне в рамках 24-го тура Серии А, забив три безответных гола в ворота соперника.
Туринцы выиграли уже 21-й матч из 24-х в текущем сезоне (3 сыграли вничью), а лидер команды Криштиану Роналду в третьем матче подряд сделал гол+пас, повторив собственный рекорд.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Фрозиноне:
Ювентус - Фрозиноне 3:0
Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63
Ювентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини (Касерес, 70), Де Шильо - Хедира (Пьянич, 81), Бентанкур, Джан - Дибала, Манджукич, Роналду (Бернардески, 64)
Фрозиноне: Спортьелло - Голданига, Саламон, Капуано - Дзампано (Паганини, 83), Чибса (Гори, 78), Вивьяни, Кассата, Молинаро - Чано, Чофани (Пинамонти, 58)
Предупреждения: Джан, Канселу - Саламон, Молинаро, Кассата
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