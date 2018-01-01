Роналду повторил собственный рекорд в победном матче Ювентуса

Туринцы разгромили Фрозиноне в рамках чемпионата Италии.

Туринский Ювентус на своем поле без проблем разобрался с Фрозиноне в рамках 24-го тура Серии А, забив три безответных гола в ворота соперника.

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Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте встречи. Голом отличился Пауло Дибала, передачу на которого осуществил Криштиану Роналду. Второй гол туринцы забили на 17-й минуте поединка - Леонардо Бонуччи отправил мяч в сетку после подачи углового.

Третий гол был забит во втором тайме - Роналду на 63-й минуте замкнул отличным ударом передачу Манджукича. Таким образом, португалец во второй раз в карьере сделал гол+пас в трех матчах подряд. За последние 3 матча 34-летний форвард набрал 8 очков (4 гола + 4 ассиста).

Стоит сказать, что Ювентус в текущем сезоне чемпионата Италии ни проиграл ни одного матча. “Старая сеньора“ лишь трижды играла вничью из 24-х матчей Серии А, выиграв все остальные игры.

Ювентус - Фрозиноне 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Ювентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини (Касерес, 70), Де Шильо - Хедира (Пьянич, 81), Бентанкур, Джан - Дибала, Манджукич, Роналду (Бернардески, 64)

Фрозиноне: Спортьелло - Голданига, Саламон, Капуано - Дзампано (Паганини, 83), Чибса (Гори, 78), Вивьяни, Кассата, Молинаро - Чано, Чофани (Пинамонти, 58)

Предупреждения: Джан, Канселу - Саламон, Молинаро, Кассата

Ранее сообщалось, что в матче предыдущего тура Серии А фанат набросился на Криштиану Роналду, изображая из себя Кинг-Конга.