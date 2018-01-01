Интер назвал цену, за которую готов продать Икарди
"Нерадзурри" рассчитывают продать своего экс-капитана.
Нападающий миланского Интера Мауро Икарди может покинуть клуб уже ближайшим летом. Об этом сообщает портал Corriere della Sera.
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По информации источника, боссы “нерадзурри“ планируют выручить от продажи аргентинского форварда около 80-90 миллионов евро.
Утверждается, что причиной ухода Икарди из Интера может стать его конфликт с руководством клуба и тренерским штабом. Аргентинец не был включен в заявку команды на матч Лиги Европы с Рапидом.
Всего в текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл за Интер 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что несколькими днями ранее миланский клуб лишил Икарди капитанской повязки.
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