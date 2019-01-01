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Зидан и Клопп - претенденты на пост главного тренера Ювентуса

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Руководство туринцев рассматривает кандидатуры на замену Массимилиано Аллегри.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Туринский Ювентус вскоре может провести рокировку на посту главного тренера. Об этом сообщает итальянский портал Tuttosport.

По информации источника, нынешний наставник “старой сеньоры“ Массимилиано Аллегри может покинуть клуб в летнее межсезонье.

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Утверждается, что приоритетным вариантом в качестве главного тренера для боссов Ювентуса является Зинедин Зидан. Если француз откажет руководству туринцев, они также готовы рассмотреть кандидатуры Юргена Клоппа и Дидье Дешама.

Отметим, что действующий контракт Массимилиано Аллегри с Ювентусом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что летом Ювентус готов предложить Ливерпулю 200 миллионов евро за Мохамеда Салаха.

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Теги: Зинедин Зидан, Юрген Клопп, Ювентус, Массимилиано Аллегри, Серия А, футбол
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