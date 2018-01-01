Ван дер Сар: Ювентус проявляет интерес к капитану Аякса

Генеральный директор Аякса рассказал о ситуации вокруг Маттейса Де Лигта.

В прошлом легендарный вратарь, а ныне генеральный директор амстердамского Аякса Эдвин ван дер Сар подтвердил наличие интереса к капитану команды Маттийсу Де Лигту со стороны туринского Ювентуса.

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“Де Лигт перейдет в Ювентус? Могу сказать, что в Италии есть только одна команда, которая хочет его подписать, но я не знаю, захочет ли он поехать именно в Ювентус“, - цитирует именитого голландца Rai Sport.

Маттийс Де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф Лиги Чемпионов, выйдя на поле 13 февраля против Реала. Всего в текущем сезоне 19-летний защитник сыграл за Аякс 35 матчей и забил 3 гола.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Аякс в напряженном домашнем поединке уступил мадридскому Реалу (1:2).