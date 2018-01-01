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Ракитич просит Барселону продать его в Интер

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Хорват хочет покинуть каталонский клуб.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может уйти из каталонского клуба уже ближайшим летом. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересован миланский Интер. Ожидается, что 30-летний хорват может обойтись итальянскому клубу в 30 миллионов евро.

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Ракитич знает об интересе Интера и попросил руководство “блаугранас“ отпустить его ближайшим летом, ведь после прихода в команду Френки де Йонга шансы хорвата на попадание в основной состав могут сильно уменьшиться.

Иван Ракитич выступает за Барселону с 2014 года. Всего за каталонцев полузащитник провел 247 матчей, в которых забил 34 гола.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Ивана Ракитича заинтересован лондонский Челси.

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Теги: Иван Ракитич, Интер, Барселона, трансферы, футбол
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