Ракитич просит Барселону продать его в Интер

Хорват хочет покинуть каталонский клуб.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может уйти из каталонского клуба уже ближайшим летом. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересован миланский Интер. Ожидается, что 30-летний хорват может обойтись итальянскому клубу в 30 миллионов евро.

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Ракитич знает об интересе Интера и попросил руководство “блаугранас“ отпустить его ближайшим летом, ведь после прихода в команду Френки де Йонга шансы хорвата на попадание в основной состав могут сильно уменьшиться.

Иван Ракитич выступает за Барселону с 2014 года. Всего за каталонцев полузащитник провел 247 матчей, в которых забил 34 гола.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Ивана Ракитича заинтересован лондонский Челси.