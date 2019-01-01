Полузащитник Кальяри попал в скандал из-за видео интимного характера

Сириль Теро записал на камеру домашнее видео.

Полузащитник Кальяри Сириль Теро попал в неприятную историю из-за видеоролика интимного характера, сообщает Marca.

На видео, которое длится 1 минуту 18 секунд, Теро заснял интимную сцену между мужчиной и женщиной. В некоторых моментах ролика француз показывает себя, где видно, что он без одежды.

У фанатов нет сомнений, что на видео запечатлен именно Сириль, потому что в ролике можно увидеть его татуировки. Кроме того, он сделал свой фирменный жест, сымитировав руками ножницы.

Издание отмечает, что видео могло было снято несколько лет назад.

Права на футболиста принадлежат Фиорентине.

35-летний хавбек дебютировал за Кальяри в матче Серии А против Аталанты (0:1) и сразу же получил травму.