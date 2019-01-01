Полузащитник Кальяри попал в скандал из-за видео интимного характера
Сириль Теро записал на камеру домашнее видео.
Полузащитник Кальяри Сириль Теро попал в неприятную историю из-за видеоролика интимного характера, сообщает Marca.
На видео, которое длится 1 минуту 18 секунд, Теро заснял интимную сцену между мужчиной и женщиной. В некоторых моментах ролика француз показывает себя, где видно, что он без одежды.
У фанатов нет сомнений, что на видео запечатлен именно Сириль, потому что в ролике можно увидеть его татуировки. Кроме того, он сделал свой фирменный жест, сымитировав руками ножницы.
Издание отмечает, что видео могло было снято несколько лет назад.
8 февраля 2019 г.
Права на футболиста принадлежат Фиорентине.
35-летний хавбек дебютировал за Кальяри в матче Серии А против Аталанты (0:1) и сразу же получил травму.
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