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Трагедия в семье Роналду: У его мамы обнаружили рак

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Мать звездного футболиста призналась, что борется за свою жизнь.
Криштиану Роналду с мамой Дорорес Авейру
Криштиану Роналду с мамой Дорорес Авейру
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У Долорес Авейру, мамы звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду, диагностировали страшную болезнь - рак молочной железы.

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64-летняя женщина рассказала о проблемах со своим здоровьем в интервью на одном из португальских телеканалов накануне поездки в Италию на 34-летие своего сына, которое он праздновал 5-го февраля.

“Мне уже прооперировали одну грудь в Мадриде, также я прошла лучевую терапию. Сейчас я борюсь за свою жизнь. Никто не знал о моей операции“, - цитирует Авейру Mirror.

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Женщина не рассказала, когда именно она сделала операцию, но подчеркнула, что скрывала эту информацию от всех. Отметим, что в 2007-м году Авейру уже побеждала рак молочной железы. Тогда ей удалили опухоль из правой груди и сделали курс лучевой терапии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пригласил на базу Ювентуса фанатку, которой случайно сломал нос.

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Теги: Криштиану Роналду, Долорес Авейру, Ювентус, футбол, вне игры, болезнь, рак, рак молочной железы, лечение
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