Защитник Милана: Игуаин - лучший форвард в мире

Алессио Романьоли сожалеет об уходе аргентинца из Милана.

Центральный защитник Милана Алессио Романьоли прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Гонсало Игуаина в стан лондонского Челси.

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“На мой взгляд, Гонсало по-прежнему является лучшим нападающим в мире. Мы очень сожалеем об его уходе, однако уважаем его решение.

Он мой друг, и я рад, что его карьера развивается. Сейчас у нас появились новые игроки, которые не дадут нам сожалеть об отсутствии Игуаина. Мы довольны, что к нам присоединился Пентек, он показывает великолепную игру и много забивает“, - приводит слова итальянского центрбека Goal.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский Милан планирует усилиться одним из лидеров Порту.