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Моуринью может вернуться в Интер

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По информации итальянских СМИ, руководство "нерадзурри" заинтересовано в услугах португальца.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера миланского Интера. Об этом сообщает телеканал TeleLombardia.

По информации источника, генеральный директор Интера Джузеппе Маротта намерен убедить именитого наставника вновь возглавить итальянский клуб.

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Напомним, что Моуринью уже тренировал Интер с 2008 по 2010 год. Португалец выиграл с командой Лигу Чемпионов и два скудетто, а также стал обладателем Кубка Италии.

Жозе Моуринью находится без клуба с тех пор, как в декабре минувшего года был уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

Напомним, также н пост наставника Интера претендуют Антонио Конте и Эстебан Камбьяссо

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Теги: Жозе Моуринью, Интер Милан, Серия А, футбол
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