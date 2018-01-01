Милан усилится одним из лидеров Порту

"Россонери" практически согласовали с португальским клубом трансфер Эктора Эрреры.

Итальянский Милан близок к подписанию хавбека Порту Эктора Эрреры. Об этом сообщает итальянский телеканал Sport Mediaset.

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По информации источника, “россонери“ согласовали условия личного контракта с игроком и его агентом.

Ожидается, что Эррера перейдет в Милан на правах свободного агента, поскольку летом у мексиканского хавбека заканчивается контракт с португальским клубом.

В нынешнем сезоне Эктор Эррера провел в составе Порту 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

Напомним, что ранее Милан сумел пробиться в полуфинал Кубка Италии.