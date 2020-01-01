Роналду: Моя семья счастлива в Турине, а это - самое главное
Сегодня, 5 февраля, форварду Ювентуса Криштиану Роналду исполнилось 34 года. Он решил поблагодарить фанатов за поздравления.
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"Я очень рад отпраздновать свой день рождения здесь. Мне приятно быть в Италии. Я хочу поблагодарить болельщиков за добрые пожелания. В Ювентусе я получаю огромный опыт. Мне повезло выступать в Серии А. Люди очень хорошо относятся ко мне здесь.
Турин - очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, а это самое главное", - цитирует португальца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, прошлым летом Роналду перешел из мадридского Реала в Ювентус за 117 миллионов евро.
В этом сезоне он провел за туринцев 22 матча в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
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