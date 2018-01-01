Ювентус планирует совершить три трансфера, чтобы угодить Роналду

Туринский клуб определился с трансферными целями на летнее межсезонье.

Действующий чемпион Италии и лидер текущего розыгрыша Серии А Ювентус намерен осуществить три покупки в летнее трансферное окно.

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Как сообщает портал Tuttosport, это вызвано желанием руководства туринцев обеспечить максимальный комфорт главной звезде клуба нападающему Криштиану Роналду.

По информации источника, в список трансферных целей Ювентуса входят экс-партнеры Роналду по мадридскому Реалу - хавбек Иско и левый защитник Марсело. Оба футболиста не могут найти общий язык с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари и получают крайне мало игровой практики.

Также в сферу интересов "старой сеньоры" входит атакующий полузащитник Баварии Хамес Родригес, который изъявил желание покинуть немецкий клуб из-за конфликта с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

Ранее стало известно, сколько туринский Ювентус готов заплатить за защитника реала Марсело.