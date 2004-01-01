Легендарный экс-игрок Интера может возглавить команду в случае увольнения Спалетти

Эстебан Камбьяссо является одним из кандидатов на пост главного тренера Интера.

Наставник Интера Лучано Спалетти в скором времени может покинуть итальянский клуб.

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По информации Football Italia, у руля “нерадзурри“ может стать легендарный полузащитник команды Эстебан Камбьяссо. В то же время источник отмечает, что 38-летний экс-футболист лишь один из кандидатов, а основным претендентом является Антонио Конте.

Камбьяссо выступал за Интер с 2004-го по 2014-й год, и за это время 5 раз становился чемпионом Италии и 1 раз выиграл Лигу чемпионов.

Последнее место работы аргентинца - помощник главного тренера сборной Колумбии.

Ранее сообщалось, что Лучано Спалетти покинет Интер, если завершит текущий сезон без трофеев.