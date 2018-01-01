В чемпионате Италии планируют сократить количество команд

В Серии А могут уменьшить количество клубов до 18.

Количество команд в чемпионате Италии может быть сокращено до 18 клубов. Об этом рассказал глава Серии А Гаэтано Миккиче.

“Во всех чемпионатах Европы, кроме Германии, по 20 команд. Но на заседании Федерации футбола Италии нам разрешили сократить количество команд с 20 до 18.

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Мы обсудим все преимущества и недостатки подобного решения. Здорово, что Федерация позволила всем лигам принять решение о количестве клубов“, - цитирует Миккиче Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Отметим, что последние семь лет чемпионом Италии становился туринский Ювентус. В текущем сезоне клуб также является лидером.

Ранее сообщалось, что в Италии футболист едва не умер прямо во время матча.