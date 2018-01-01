Президент Наполи: Мы готовы отпустить Гамшика в Китай

Однако, по словам Де Лаурентиса, словака всегда будут готовы принять обратно.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что китайский клуб Далянь Ифан сделал неаполитанцам предложение по трансферу полузащитника Марека Гамшика.

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Также Де Лаурентис заявил, что игрок готов принять это предложение, и Наполи готов отпустить словацкого полузащитника.

“Гамшик изъявил желание уйти в то время, когда мы очень хорошо укомплектованы в полузащите. Это не должно доставить нам проблем, поэтому Анчелотти дал свое одобрение на трансфер Марека в Китай.

На данный момент по некоторым деталям трансфера есть разногласия, поэтому посмотрим, состоится ли он в будущем. Я сказал Гамшику, что Наполи - его дом, и мы будем всегда рады приветствовать его обратно.“, — заявил президент неаполитанского клуба.

Ранее стало известно, что полузащитником Наполи Алланом интересуется ПСЖ.