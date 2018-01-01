Дуглас Коста угодил в ДТП
Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожно-транспортное происшествие.
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Как сообщает Football Italia, авария произошла утром в понедельник, 4-го февраля, на трассе на севере Италии. Коста был за рулем Jeep Cherokee, и не получил никаких травм в результате аварии.
UPDATE: a picture of the Jeep that Douglas Costa was driving is released (via @Gazzetta_it) https://t.co/K3MP8NEyj8 #Juventus pic.twitter.com/Ae6JtIoVlX— footballitalia (@footballitalia) 4 февраля 2019 г.
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Источник сообщает, что машина скорой помощи, которая приехала на место ДТП, доставила в ближайшую больницу 47-летнего водителя Fiat Punto, с которым столкнулась машина футболиста.
Кто был виновником аварии на данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Кингсли Коман разбил роскошный спорткар в ДТП.
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