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Дуглас Коста угодил в ДТП

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Игрок Ювентуса не пострадал, но второй участник аварии был доставлен в больницу.
Дуглас Коста
Дуглас Коста
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожно-транспортное происшествие.

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Как сообщает Football Italia, авария произошла утром в понедельник, 4-го февраля, на трассе на севере Италии. Коста был за рулем Jeep Cherokee, и не получил никаких травм в результате аварии.

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Источник сообщает, что машина скорой помощи, которая приехала на место ДТП, доставила в ближайшую больницу 47-летнего водителя Fiat Punto, с которым столкнулась машина футболиста.

Кто был виновником аварии на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Кингсли Коман разбил роскошный спорткар в ДТП.

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Теги: Дуглас Коста, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, ДТП, авария
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