Дуглас Коста угодил в ДТП

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Football Italia, авария произошла утром в понедельник, 4-го февраля, на трассе на севере Италии. Коста был за рулем Jeep Cherokee, и не получил никаких травм в результате аварии.

UPDATE: a picture of the Jeep that Douglas Costa was driving is released (via @Gazzetta_it) https://t.co/K3MP8NEyj8 #Juventus pic.twitter.com/Ae6JtIoVlX