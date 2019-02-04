Ювентус - единственная непобедимая команда в топ-5 чемпионатах

Туринцы не знают горечи поражения уже 22 матча подряд.

Туринский Ювентус остался единственной командой из топ-5 чемпионатов Европы, которая не проигрывала в своем чемпионате.

До 23 тура Лиги 1 такой командой был и ПСЖ, однако парижане проиграли Лиону (1:2) и прервали свою беспроигрышную серию.

В последнем туре серии А Ювентус сыграл вничью против Пармы (3:3).

Следующий матч в Серии А Ювентус проведет 10 февраля против Сассуоло.