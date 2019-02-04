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Ювентус - единственная непобедимая команда в топ-5 чемпионатах

Комментариев: 1
Туринцы не знают горечи поражения уже 22 матча подряд.
Ювентус
Ювентус
Getty Images

Туринский Ювентус остался единственной командой из топ-5 чемпионатов Европы, которая не проигрывала в своем чемпионате.

До 23 тура Лиги 1 такой командой был и ПСЖ, однако парижане проиграли Лиону (1:2) и прервали свою беспроигрышную серию.

В последнем туре серии А Ювентус сыграл вничью против Пармы (3:3).

Следующий матч в Серии А Ювентус проведет 10 февраля против Сассуоло.

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Теги: футбол, Ювентус, Серия А
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Комментариев (2)
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    04.02.2019, 12:53
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гость  (аноним)  04.02.2019, 12:43
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гость
Аталанте в Кубке скрутились 0:3, к чему этот звиздеж?
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