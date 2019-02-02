В Италии футболист едва не умер прямо во время матча

Судья был вынужден отменить матч из-за неприятного инцидента.

В матче 22-го тура итальянской Серии В произошел неприятный инцидент.

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Форвард Асколи Джакомо Беретта во время борьбы ударил полузащитник Лечче Мануэля Скавоне в голову, в результате чего хавбек упал на газон без сознания. Пострадавший мог умереть прямо на поле, однако ему оказали помощь врачи, находящиеся на стадионе.

Отметим, что инцидент произошел на 6-й секунде встречи.

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на источник в больнице, сейчас жизни 31-летнего игрока ничего не угрожает. Повреждений внутренних органов не обнаружено, однако он пробудет под наблюдением врачей в течение суток из-за потери сознания, вызванного сотрясением мозга.

Из-за этого инцидента матч был отменен и по просьбе команд был перенесен на другую дату, которую определят позднее.

Ранее сообщалось, что капитан английского Кардиффа едва не умер о разрыва аппендикса.