Стало известно, сколько Ювентус готов потратить на трансфер Марсело
Туринцы готовы купить защитника за 45 миллионов евро.
Туринский Ювентус готов совершить трансфер защитника мадриского Реала Марсело.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, итальянский клуб выплатит за бразильского футболиста 45 миллионов евро. Контракт Марсело со "сливочными" рассчитан до 2022 года.
30-летний игрок получит весьма высокий оклад в туринском клубе - 12 миллионов евро. Ради трансфера Марсело Ювентус готов продать Алекса Сандро, на которого претендуют клубы из Манчестера.
Напомним, форвард Ювентуса Криштиану Роналду пытается уговорить Марсело перейти в туринский клуб.
Ранее сообщалось, что бразилец попросил руководство реала выставить его на трансфер.
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