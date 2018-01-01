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Стало известно, сколько Ювентус готов потратить на трансфер Марсело

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Туринцы готовы купить защитника за 45 миллионов евро.
Марсело
Марсело
Getty Images

Туринский Ювентус готов совершить трансфер защитника мадриского Реала Марсело.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, итальянский клуб выплатит за бразильского футболиста 45 миллионов евро. Контракт Марсело со "сливочными" рассчитан до 2022 года.

30-летний игрок получит весьма высокий оклад в туринском клубе - 12 миллионов евро. Ради трансфера Марсело Ювентус готов продать Алекса Сандро, на которого претендуют клубы из Манчестера.

Напомним, форвард Ювентуса Криштиану Роналду пытается уговорить Марсело перейти в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что бразилец попросил руководство реала выставить его на трансфер.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, Марсело, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры
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