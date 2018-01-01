Определились полуфинальные пары Кубка Италии

Точная дата проведения 1/2 финала турнира еще неизвестна.

Четвертьфинальные матчи Кубка Италии подарили зрителям множество ярких моментов - Фиорентина забила 7 голов в ворота Ромы, а форвард “волков“ плюнул в арбитра, за что получил красную карточку.

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Милан сумел выбить из турнира Наполи благодаря дублю новичка команды Кшиштофа Пентека, а Ювентус сенсационно проиграл Аталанте. Последняя путевка в полуфинал досталась Лацио в борьбе с Интером в серии пенальти.

Таким образом, полуфинальные пары Кубка Италии выглядят следующим образом:

Фиорентина - Милан

Лацио - Аталанта

Точная дата еще проведения матчей еще неизвестна, но базовым днем является 24 апреля.

Вашему вниманию также видео голов и обзоры матчей Фиорентина - Рома (7:1), Аталанта - Ювентус (3:0) и Интер - Лацио (1:1, 3:4 по пенальти).