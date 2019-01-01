Интер - Лацио 1:1 (3:4 пен) видео голов и обзор матча Кубка Италии

Лацио стал последним полуфиналистом турнира.

Интер - Лацио: видео голов Getty Images

Интер и Лацио выдали очередной яркий матч в рамках четвертьфинала Кубка Италии, победитель которого определялся в серии послематчевых пенальти.

Команды не сумели забить в основное время, однако обменялись голами в овертайме. Таким образом, путевка в полуфинал разыгрывалась по итогам 11-метровых ударов, в которых более удачливыми оказался римский клуб.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Лацио:

Интер - Лацио 1:1 (3:4 в серии пенальти)

Голы: Икарди, 120+5 (с пенальти) - Иммобиле, 108.

Интер: Ханданович - Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа - Гальярдини (Весино, 46), Брозович - Политано (Седрик, 106), Мариу (Маринес, 81), Кандрева (Наингголан, 106) - Икарди.

Лацио: Стракоша - Раду, Ачерби, Уоллас (Баштуш, 70) - Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 101), Лулич (Дурмиси, 80) - Корреа (Кайседо, 88), Иммобиле.

Предупреждения: Гальярдини, Весино, Брозович, Асамоа - Уоллас, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Иммобиле.

На 120+4-ой минуте Раду был удален за лишние эмоции.