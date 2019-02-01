Красотка пятницы: аппетитная экс-модель, которая бросила карьеру ради голкипера Арсенала

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию утонченную Джессику Стерлинг.

Джессика Стерлинг instagram.com/JESYSTERLING/

Джессика Стерлинг – колумбийская бизнесвумен с яркой модельной внешностью, которая отказалась от карьеры ради своего возлюбленного - голкипера Арсенала и сборной Колумбии Давида Оспины.

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Красотка работала моделью во Франции в то время, когда Оспина выступал в Ницце. Один общий знакомый показал им друг друга в соцсетях, и Давид решился пригласить девушку на свидание. С тех пор пара неразлучна. Девушка всегда следует за своим мужем, и сейчас вместе с ним находится в Италии, где он выступает за Наполи на правах аренды.

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Джессика и Давид сыграли свадьбу в 2012 году, когда их дочери Марии было практически два года. В браке у пары появился еще один ребенок - сын Максимилиано.

Ради Оспины девушка бросила модельную карьеру, занялась семьей, а также основала собственный бизнес - ногтевую студию и спа-салон, которые достаточно успешны в Колумбии.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная скейтбордистка, которая покорила сердце Неймара.