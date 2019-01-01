Аталанта - Ювентус 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Италии

Аталанта неожиданно разгромила Ювентус и вышла в полуфинал Кубка Италии.

Аталанта - Ювентус: видео голов Getty Images

В рамках четвертьфинального матча Кубка Италии Аталанта принимала Ювентус.

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Туринцы были явным фаворитом поединка, однако хозяева поля с первых минут захватили инициативу, заставляя своего соперника допускать ошибки в обороне.

В итоге “старая сеньора“ сенсационно уступила Аталанте и покинула турнир, а наставник Массимилиано Аллегри был удален из тренерской зоны сразу после второго пропущенного своей командой мяча.

Смотрите видео голов и обзор матча Кубка Италии:

Аталанта - Ювентус 3:0

Голы: Кастанье, 37, Сапата, 39, 86.



Аталанта: Бериша - Толой, Джимсити, Паломино (Мазьелло, 89) - Хатебур, Де Роон (Госенс, 90+1), Фрелер, Кастанье - Иличич (Пашалич, 26), Гомес - Сапата.



Ювентус: Щесны - Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Канселу, 27), Алекс Сандро - Бентанкур, Хедира (Пьянич, 71), Матюиди - Бернардески, Роналду, Дибала (Коста, 61).



Предупреждения: Джимсити, Хатебур, Фрелер - Пьянич, Матюиди.

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