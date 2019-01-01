Аталанта - Ювентус 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Италии
В рамках четвертьфинального матча Кубка Италии Аталанта принимала Ювентус.
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Туринцы были явным фаворитом поединка, однако хозяева поля с первых минут захватили инициативу, заставляя своего соперника допускать ошибки в обороне.
В итоге “старая сеньора“ сенсационно уступила Аталанте и покинула турнир, а наставник Массимилиано Аллегри был удален из тренерской зоны сразу после второго пропущенного своей командой мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча Кубка Италии:
Аталанта - Ювентус 3:0
Голы: Кастанье, 37, Сапата, 39, 86.
Аталанта: Бериша - Толой, Джимсити, Паломино (Мазьелло, 89) - Хатебур, Де Роон (Госенс, 90+1), Фрелер, Кастанье - Иличич (Пашалич, 26), Гомес - Сапата.
Ювентус: Щесны - Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Канселу, 27), Алекс Сандро - Бентанкур, Хедира (Пьянич, 71), Матюиди - Бернардески, Роналду, Дибала (Коста, 61).
Предупреждения: Джимсити, Хатебур, Фрелер - Пьянич, Матюиди.
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