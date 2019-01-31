Роналду на ночь глядя расслабился в джакузи
Футболист также пожелал спокойной ночи своим фанатам.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду решил похвастаться своим подписчикам отдыхом в джакузи.
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Португалец на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию, на которой он нежится в джакузи под звездным небом.
"Время восстановления. Всем спокойной ночи", - подписал снимок футболист.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пригласил на базу Ювентуса фанатку, которой случайно сломал нос.
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