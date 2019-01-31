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Роналду на ночь глядя расслабился в джакузи

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Футболист также пожелал спокойной ночи своим фанатам.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду решил похвастаться своим подписчикам отдыхом в джакузи.

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Португалец на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию, на которой он нежится в джакузи под звездным небом.

"Время восстановления. Всем спокойной ночи", - подписал снимок футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recovery time. Good night everyone!🔋🌝

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пригласил на базу Ювентуса фанатку, которой случайно сломал нос.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, фото, Instagram
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