Роналду на ночь глядя расслабился в джакузи

Футболист также пожелал спокойной ночи своим фанатам.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду решил похвастаться своим подписчикам отдыхом в джакузи.

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Португалец на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию, на которой он нежится в джакузи под звездным небом.

"Время восстановления. Всем спокойной ночи", - подписал снимок футболист.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пригласил на базу Ювентуса фанатку, которой случайно сломал нос.