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Фиорентина — Рома 7:1 Видео голов и обзор матча

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Хет-триком отметился Федерико Кьеза.

 

Фиорентина разбила Рому
Фиорентина разбила Рому
Getty Images

В рамках четвертьфинального матча Кубка Италии по футболу Фиорентина на домашней арене Артемио Франки разгромила Рому, отправив в ворота римлян семь мячей.

Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина - Рома:

Фиорентина — Рома 7:1

Голы: Кьеза, 7, 18, 74, Муриэль, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 — Коларов, 28.

Фиорентина: Лафон — Миленкович, Песселья, Уго (Лаурини, 22), Бираги — Бенасси, Верету, Фернандеш — Кьеза (Жерсон, 77), Муриэль (Симеоне, 73), Миральяс.

Рома: Ольсен — Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци — Н'Зонзи (Пеллегрини, 46), Кристанте — Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Пасторе (Джеко, 46), Дзаньоло — Шик.

Предупреждения: Муриэль — Дзаньоло, Эль-Шаарави, Пеллегрини.

Удаление: Джеко.

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Теги: футбол, Фиорентина, Рома, Кубок Италии, обзор матча, видео голов
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