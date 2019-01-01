Фиорентина — Рома 7:1 Видео голов и обзор матча

Хет-триком отметился Федерико Кьеза.

Фиорентина разбила Рому Getty Images

В рамках четвертьфинального матча Кубка Италии по футболу Фиорентина на домашней арене Артемио Франки разгромила Рому, отправив в ворота римлян семь мячей.

Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина - Рома:

Фиорентина — Рома 7:1

Голы: Кьеза, 7, 18, 74, Муриэль, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 — Коларов, 28.

Фиорентина: Лафон — Миленкович, Песселья, Уго (Лаурини, 22), Бираги — Бенасси, Верету, Фернандеш — Кьеза (Жерсон, 77), Муриэль (Симеоне, 73), Миральяс.

Рома: Ольсен — Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци — Н'Зонзи (Пеллегрини, 46), Кристанте — Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Пасторе (Джеко, 46), Дзаньоло — Шик.

Предупреждения: Муриэль — Дзаньоло, Эль-Шаарави, Пеллегрини.

Удаление: Джеко.